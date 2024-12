Volterra: polemica sullo spostamento dell'area camper ai Cappuccini

VOLTERRAInfuria la polemica sulla nuova destinazione dell’area camper, con l’idea dell’amministrazione comunale di spostarla dall’attuale collocazione nel parcheggio di Docciola. Idea che la giunta guidata dal sindaco Giacomo Santi caldeggia sin dal suo primo mandato e che, nel corso degli anni, ha visto convergere anche alcune associazioni di categoria, in virtù di lasciare l’area sosta completamente ad uso delle auto.

Ma Coalizione Volterra Civica dai banchi dell’opposizione batte il pugno sul progetto di spostare l’area camper nella zona dei Cappuccini, ipotesi non gradita dagli stessi residenti della borgata che insiste nella cittadella dello sport. "Questa decisione contraddice quanto affermato solo pochi mesi fa, dopo che l’ipotesi aveva suscitato una vera e propria sollevazione popolare da parte dei residenti di via Fontecorrenti e dintorni, comprensibilmente preoccupati per un flusso turistico non adeguato alla zona - esordisce il gruppo di opposizione guidato da Francesca Giorli - Siamo stati tra i primi a chiedere di liberare il parcheggio di Docciola dai camper, al fine di potenziare l’accoglienza cittadina. Però, riteniamo che vi siano molte alternative da considerare, diverse dalla cittadella dello sport dei Cappuccini, un’area che, oltre a essere una tranquilla zona residenziale, presenta evidenti criticità infrastrutturali. La viabilità di questa zona, a partire dal Viale Rosso Fiorentino, è infatti fragile e problematica".

L’analisi prosegue: "Crediamo che i Cappuccini debbano mantenere la loro vocazione sportiva e residenziale, invece di essere trasformati in un’area destinata ai camper. Quel che è più grave, però, è l’atteggiamento del sindaco Giacomo Santi di fronte alle richieste e alle preoccupazioni dei cittadini. Se alcuni mesi siamo riusciti a far fare un passo indietro all’amministrazione, è stato per merito della mobilitazione di molti residenti. Ma oggi il sindaco sembra intenzionato a decidere unilateralmente, senza tener conto delle voci contrarie".

Ilenia Pistolesi