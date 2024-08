Volterra fantasy film festival: "Per un territorio sempre più vivo"

MONTECATINI VALDICECINA

Preparativi in corso per il Volterra fantasy film festival, primo in Italia dedicato ai cortometraggi emergenti del genere. L’evento si terrà a settembre e quest’anno giunge alla quarta edizione, e vedrà proiettati i migliori cortometraggi girati in Italia e nei paesi di tutti i continenti che sono stati inviati alla giuria dell’associazione Etruria Pro. La selezione è ancora in corso e vede in lizza molte creazioni fantasy, sia animate che con attori, provenienti da tutto il mondo.

"Ringraziamo tutti i registi che ci hanno inviato i propri lavori - spiega il responsabile organizzativo dell’associazione Etruria Pro, Paolo Bartali – il nostro intento è rendere sempre più vivo il nostro territorio, nonchè premiare i talenti emergenti in quella che è a pieno titolo una Terra di Cinema come la nostra". L’anno scorso a ritirare i premi anche dei giovani registi che erano venuti da Napoli e da Venezia, ricevendo i riconoscimenti direttamente dalle mani dei Volturi di Accidia Cosplay. Per il secondo anno si rinnova anche la collaborazione con il Comune di Montecatini Val di Cecina, il quale ospiterà la finale e il momento delle premiazioni, alle quali prenderanno parte anche i Volturi di Accidia Cosplay.

"Quest’anno ci saranno delle piacevoli novità, sia a livello multimediale che di location - anticipa Bartali – ma per adesso non possiamo dire di più: solo che varrà la pena venire a vedere un evento unico nel suo genere in Toscana e in tutta Italia".

I registi hanno ancora tempo fino al 30 agosto per inviare le proprie creazioni all’associazione Etruria Pro, per una sfida unica nel suo genere. Info su etruriapro.it.