Volontari, una forza per l’ambiente. Ponsacco, impegno porta a porta

Informare e sensibilizzare sui vantaggi della raccolta dei rifiuti porta a porta mentre si distribuiscono i nuovi sacchetti. A Ponsacco ieri mattina è stata presentata la squadra di volontari che in queste settimane sta consegnando nelle case il kit per la raccolta puntuale. Volontari di quattro associazioni che si occupano di tematiche ambientaliste e che hanno sede a Ponsacco: Eliantus, Buon Pro, Pubblica Assistenza e Itp. "A Ponsacco – raccontano la sindaca Francesca Brogi e l’assessora all’ambiente Roberta Lazzeretti – abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione ambientale porta a porta grazie a una squadra di volontari provenienti dalle nostre associazioni di volontariato e ambientaliste che stanno distribuendo capillarmente i sacchini viola del rifiuto indifferenziato per la tariffa puntuale. Un invito a differenziare e un incentivo a ridurre al minimo la quantità di rifiuti che finiscono in discarica. Un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 8 mila euro e che è stato sostenuto anche da risorse comunali".

A Ponsacco la tariffa puntuale è stata attivata a ottobre 2021 e i numeri registrano un aumento di percentuale di quella che è la quantità del rifiuto differenziato passato in meno di due anni dal 73% al 78%. Sui sacchi viola è stampato un codice riferito a un preciso utente. L’obiettivo è di cercare di invogliare i cittadini a mettere fuori il rifiuto indifferenziato meno di una volta a settimana ma con una frequenza, al massimo, di due volte al mese. "Non si tratta soltanto della consegna dei nuovi kit – continuano – ma è anche un’azione informativa. I nostri volontari sono pronti a rispondere alle domande dei cittadini. L’obiettivo è aumentare non solo la quantità della percentuale di raccolta differenziata ma lavorare anche su quella che è la qualità della differenziazione. Un aspetto che si aggiunge al contrasto all’abbandono dei rifiuti che ha visto per il 2023 emettere 50 verbali dalla nostra polizia municipale che si occupa del servizio".