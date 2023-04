Volontari ripuliscono l'argine del fiume Cascina

Ponsacco, 14 aprile 2023 - «Grazie per l’attenzione, la disponibilità e la professionalità, a nome di tutta la comunità di Ponsacco». Con queste parole la sindaca Francesca Brogi e l’assessora all’ambiente Roberta Lazzeretti hanno ringraziato il nucleo provinciale numero 18 Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ieri, giovedì 13 aprile, ha liberato dai rifiuti l’argine del fiume Cascina. Un pomeriggio intenso che ha portato al recupero di vestiti, rifiuti, bottiglie di plastica e scarpe, abbandonati tra la vegetazione a pochi passi dal fiume. Il nucleo della Protezione Civile dell’ANC ha una forte vocazione ambientale e possiede diversi strumenti per il presidio del territorio, come i droni con i quali monitora le varie zone. In più ha al suo interno anche un nucleo di cinofili con cui esegue salvataggi in acqua.

«Ci teniamo a ringraziare i volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo con passione e dedizione – continuano –. Da due anni sono sul nostro territorio come associazione e ci hanno aiutato nei presidi dei mercati e delle manifestazioni nonché del centro storico nelle ore serali. Abbiamo rivolto la nostra richiesta di intervento a loro, vista anche la difficoltà di accesso a quella che si stava trasformando in una discarica. Così sono saliti sui natanti e raccolto ciò che era stato abbandonato lì. Questi sono gesti da valorizzare, al contrario di quelli che portano all’abbandono dei rifiuti, gesti che vengono compiuti da chi non ha nessun tipo di rispetto per l’ambiente e non conosce le conseguenze di tali comportamenti».