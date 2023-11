ViviTeatro Tornano rassegna e buonumore

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Ponsacco la rassegna di teatro amatoriale ViviTeatro. Tre giornate per tre diverse compagnie, unite da un unico filo conduttore, che saliranno sul palco del teatro Don Meliani. "Abbiamo scelto tre rappresentazioni all’insegna del buonumore, ma anche dell’intrigo, dell’equivoco e del sotterfugio – è il commento di Fabrizia Falaschi presidente del centro studi sociali G. La Pira –. Il tema scelto per la rassegna infatti è proprio: equivoci e sotterfugi. Intrigante la trama del primo spettacolo dove gli equivoci si riferiscono più ai luoghi, ritenuti all’inizio reali, che alle persone. Nel secondo spettacolo in cartellone, che è una commedia romantica, gli equivoci caratterizzano tutta la rappresentazione. Nell’ultima commedia che andrà in scena il sotterfugio e l’equivoco sono il motivo fondamentale attorno a cui si dipana l’intera commedia".

Un cartellone realizzato dal centro studi con il sostegno del Comune di Ponsacco e della Regione Toscana. "Siamo orgogliosi di presentare la 23esima edizione della nostra rassegna di teatro amatoriale – commenta l’assessora alla cultura Stefania Macchi –. Un legame forte quello tra la cittadina di Ponsacco e l’arte della recitazione che vogliamo mantenere vivo e alimentare anche quando sarà completato il nuovo teatro Odeon. Una volta conclusi i lavori di ristrutturazione sarà, infatti, un palcoscenico che potrà ospitare grandi compagnie, grandi nomi ma anche le realtà amatoriali che con la loro qualità dimostrano la potenza e la forza di una passione".

La rassegna comincia domani (venerdì 3 novembre), quando la compagnia Vertigo di Livorno porterà in scena "Tre sull’altalena" di Luigi Lunari. Il venerdì successivo, il 10 novembre , il palcoscenico sarà della compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia) con "Limone e caffè", tratto da "Ancora un attimo" di Massimiliano Bruno. Chiude il cartellone la compagnia La Tartaruga di Pisa con "La Sposa sono io!!!" di Luca Dieci venerdì 17 novembre. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e si svolgeranno al teatro Don Meliani.