Violenza sulle donne. Come difendersi

Un corso di formazione per attiviste e volontarie del centro antiviolenza Frida Kahlo. Dieci incontri per imparare a riconoscere la violenza e ad essere d’aiuto a chi ne è vittima. Ogni sabato a partire dal 3 febbraio e fino al 20 aprile si svolgeranno delle lezioni alla saletta Gabbriello Bertini a San Miniato Basso organizzate dall’associazione Frida, donne che sostengono le donne. Saranno trattati gli argomenti dei movimenti femminili, gli stereotipi di genere, come funziona la spirale della violenza e quelle che sono le conseguenze della violenza. La seconda parte del corso sarà improntata a quella che è la rete di assistenza, a come si ascoltano le vittime e a conoscere i percorsi possibili di fuoriuscita dalla violenza. Si parlerà poi delle case rifugio e dell’accoglienza, della valutazione del rischio, di quelli che sono gli strumenti legali a tutela delle donne vittime. Al termine del corso, previa valutazione, sarà possibile effettuare un tirocinio di 60 ore all’interno del centro antiviolenza Frida Kahlo. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la presenza ad almeno l’80% delle lezioni. Le interessate possono inviare la richiesta di partecipazione corredata da curriculum e lettera motivazionale a [email protected]. Per informazioni contattare il numero: 3467578833 Frida è un’associazione di promozione sociale nata nel 2008 nel comune di San Miniato con l’obiettivo di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne. L’associazione gestisce il Centro Antiviolenza Frida Kahlo nel comune di San Miniato, 5 sportelli di ascolto antiviolenza dislocati nel territorio del Valdarno Inferiore e dell’Empolese Valdelsa e 3 strutture protette destinate all’ospitalità di donne e minori.