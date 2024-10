Vino Mostra mercato, la 56esima edizione

E’ la festa per antonomasia che è nel Dna del borgo arroccato sulle colline della Bassa Val Di Cecina. E’ la kermesse che intreccia storia, produzioni locali, cultura del vino e stratificazioni di sapienza che trovano ramificazione sin dall’epoca Etrusca. Tradizioni che, a questa latitudine, si tramandano di generazione in generazione. A Montescudaio, arriva il 5 e 6 ottobre l’edizione numero 56 della Mostra Mercato del Vino, la kermesse dedicata alla storica produzione dei vini Doc della zona. Oggi, alle 16.30, l’evento "Camminando di vigna in vigna", un tour che attraversa gli scorci mozzafiato del borgo e i suoi vigneti. Venerdì ancora una preview nella Sala del Poggiarello, nel palazzo del municipio, con un incontro pubblico alle 16, dal titolo "Mense scolastiche e produzioni agricole locali", con un focus sullo sviluppo delle strategie collettive per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Una tavola rotonda che vede la sinergia tra Comune di Montescudaio, Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina e Gal Terre Etrusche, con le conclusioni affidate alla vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Sabato alle 16, il taglio del nastro della 56esima edizione della festa, con apertura degli stand dei produttori di vino, artigianato e cibo bio. La festa sarà animata da esibizioni di street band, artisti di strada, dj set e, alle 21, esibizione della "Vasco Rossi Celebration Band".

Il 6 ottobre, alle 10.30, le celebrazioni con le autorità, accompagnate dalla Filarmonica "Pietro Mascagni" di Cecina. Seguirà la premiazione del concorso fotografico "Marco D’Antilio", rivolto agli studenti dell’istituto comprensivo Griselli. Durante la giornata, oltre agli storici stand dei produttori che rappresentano il cuore della kermesse, si snoderanno mostre d’arte, giochi tradizionali in legno, la LudoBike di ArteGiocando per regalare ai bambini e ai ragazzi le emozioni dei giochi di una volta, l’esibizione della scuola di danza "Danzamania", della street band "Girlesque Street Band", gli interventi musicali di Athenaemum Musicale e di MamaLover. Alle 17 in programma una degustazione guidata di vini (prenotazione obbligatoria al 338-1258469) a cura della delegazione Fisar Le Due Valli. Gli stand gastronomici apriranno in entrambe i giorni alle 18.