La villa dei Piaggio e degli Agnelli in vendita, l’appello del Vespa club: “Resti aperta per noi”

Pontedera (Pisa), 12 settembre 2024 – Con la tenuta e la villa di Varramista in vendita è incerto il futuro di un luogo simbolo per il territorio, negli ultimi anni diventato anche set cinematografico del film Rai ‘Enrico Piaggio. Un sogno italiano’ e tappa di raduni Vespa. La decisione della proprietà di mettere in vendita questo splendido scorcio di Castel del Bosco, un paradiso immerso nella natura, ha messo in apprensione i vespisti, soprattutto i più attaccati emotivamente a questo luogo che nella seconda metà del ‘900 ha ospitato le famiglie Piaggio e Agnelli.

“Qui a Varramista ci venivo spesso – apre il libro dei ricordi il calcinaiolo Gianfranco Gemmi, storico collaudatore Piaggio e tutt’oggi instancabile vespista – ho iniziato a frequentare questo posto tanti anni fa. Negli anni ’70 la Piaggio fece il trattore T111, un trattore con il motore dell’Ape pensato per lavori leggeri, come tagliare l’erba, e noi andavamo a provarlo nella tenuta. Mi ricordo di quando al giovanissimo Giovannino Agnelli insegnavamo in questa tenuta andare in moto, poi divenne un grande appassionato di motori. Una volta andai fino a Porto Rotondo per aggiustargli il motore a idrogeno del suo motoscafo. Andavamo veloci, avevo la pelle d’oca, lui prese dalla borsa il suo asciugamano con la A di Agnelli per asciugarmi, era di una sensibilità unica, era uno di noi. E poi a Varramista negli anni ’90 ci abbiamo presentato alla stampa nazionale e internazionale tanti veicoli, Giovannino voleva sempre presentarli in Toscana. Mi dispiace che questo luogo ora abbia un futuro incerto, spero che la sua storia continui ad essere valorizzata”.

Negli ultimi anni infatti Varramista era meta di raduni, anche per portare una corona alla tomba di Enrico Piaggio o per fare degustazioni dei vini della fattoria. Tra i più significativi il raduno organizzato per commemorare l’anniversario della morte di Giovannino Agnelli quando una delegazione del Vespa club portò sulla sua tomba, custodita nella chiesetta che domina un angolo del parco (anche se i resti dell’amato rampollo della famiglia di industriali sono custoditi a Villar Pedrosa), un mazzo di fiori.

“Spesso gruppi di vespisti più o meno organizzati hanno fatta tappa a Varramista – dice Eugenio Leone, vicepresidente del Vespa Club Pontedera – è un luogo dei ricordi, ci auguriamo tutti che in futuro possa restare fruibile, è un valore per il territorio”. Per il Vespa club villa Varramista rappresenta una sorta di seconda casa. “Ci auguriamo che la nuova proprietà – dice Luca Cervelli, presidente del V.C. Pontedera – continui a rendere disponibile la villa per alcune nostre iniziative, sarebbe una scelta importante”.