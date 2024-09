La sindaca Vanni: "Nostro augurio che siano tutelati i posti di lavori"

MONTOPOLI

La sindaca di Montopoli, Linda Vanni, conosce come tutti gli abitanti della frazione di Casteldelbosco, la storia e l’evoluzione della tenuta e della villa di Varramista. Sin da bambina, come ha raccontato in un recente passato, ha trascorso tante giornate primaverili ed estive nei parchi e nel verde dell’immensa tenuta. Ora guarda a quel luogo da un’altra prospettiva, da quella di chi è chiamato ad amministrare il Comune di Montopoli con la carica più importante, quella di sindaco. E non nasconde anche un po’ di preoccupazione per l’evoluzione futura della vendita, soprattutto per quanto concerne il lavoro delle tante persone in Varramista hanno un impiego che sia nei campi o negli uffici, nelle vigne o nelle cantine o nelle aree dedicate all’accoglienza.

"Abbiamo appreso dalla stampa della vendita della villa di Varramista – le prime parole della sindaca Linda Vanni – Un luogo simbolo del nostro territorio per la storia che racchiude e per il legame emotivo che evoca nel cuore e nella memoria di tanti cittadini e cittadine di Montopoli, soprattutto per la frazione di Casteldelbosco. Siamo in contatto con Fattorie Varramista per conoscere gli sviluppi della vicenda e capire quali saranno le prospettive e il futuro di questo magnifico immobile".

"Il nostro augurio è che la villa e la tenuta possano continuare a essere quel luogo del cuore a cui Casteldelbosco, tutta Montopoli e non solo sono legati – conclude la sindaca di Montopoli :– e che siano preservati i posti di lavoro, la storicità e l’importanza che la proprietà rappresenta. Un simbolo vivo anche della ricchezza enogastronomica e imprenditoriale del nostro comune".

Nel dicembre del 2022 il Comune di Montopoli, aveva ricordato Giovanni Alberto Agnelli in occasione del venticinquesimo della morte. Bambino, ragazzo, sposo, imprenditore illuminato e moderno era Giovannino Agnelli e gran parte di queste sue caratteristiche le aveva fatte conoscere in Varramista, nella villa e tenuta dove la nonna lo accoglieva da bambino e dove poi da adolescente avevba ospitato tanti amici di Casteldelbosco. Sempre nelle estati trascorse in Toscana. "Giovanni Alberto Agnelli l’uomo e l’imprenditore" il titolo dell’iniziativa del 10 dicembre 2022.

g.n.