La fine di un’epoca. In vendita la tenuta e villa di Varramista degli Agnelli-Piaggio

di Gabriele Nuti

La tenuta di Varramista, con la villa del quindicesimo secolo e un immenso patrimonio distribuito su 400 ettari nel comune di Montopoli, è in vendita. Sedici milioni di euro la cifra stabilita dagli eredi delle famiglie Agnelli-Piaggio che hanno affidato la cura della compravendita a Lionard Luxury Real Estate. La notizia è stata resa nota ieri mattina dalla stessa agenzia e ha destato non poco scalpore a Montopoli e Pontedera, ma anche a Torino e in tutta Italia. La tenuta è un gioiello incastonato nel verde della campagna toscana più bella.

Proprio qui, quando la zona era ancora prettamente agricola ma evidentemente in via di forte espansione, la famiglia Piaggio con Enrico, secondogenito del fondatore della grande fabbrica della Vespa, decise di stabilirsi, in particolare per i momenti di relax e svago e per ospitare personaggi noti alle cronache del tempo come personaggi di spicco delle cronache contemporanee come il conte Emilio Pucci di Barsento, l’attore Marcello Mastroianni, il conte Clemente Zileri dal Verme, la contessa Franca Spalletti Trivelli. A un tiro di schioppo da Pontedera, dove la Piaggio stava vivendo una delle sue più importanti espansioni. Erano i primi anni Cinquanta del secolo scorso e pochi anni dopo, nel 1959, la storica dimora ospitò uno dei primi matrimoni da favola. Quello tra Antonella Bechi Piaggio duchessa Visconti di Modrone, figlia di Enrico Piaggio, e Umberto Agnelli, fratello dell’avvocato Gianni e presidente della Juventus. Trentasette anni dopo, nella chiesa ancora consacrata della tenuta, come i genitori Umberto e Antonella, si sposò Giovanni Alberto Agnelli con l’americana Frances Avery Howe. Era il 1996, Giovannino Agnelli era presidente della Piaggio e designato alla presidenza della Fiat. La coppia scelse di vivere a Varramista considerati gli impegni di Giovannino in Piaggio.

Ma quella che era una delle coppie più belle d’Italia purtroppo fu presto investita dalla tremenda malattia di Giovannino. Un tumore incurabile. Le cure e i ricoveri nei più importanti ospedali del mondo, intervallati dai periodi di riposo nella splendida Varramista, non evitarono il peggio. Giovanni Alberto Agnelli morì nel dicembre del 1997. Havery, con la piccolissima figlia Virginia, continuò ad abitare per un periodo a Varramista prima di decidere di tornare in America. Con la decisione degli eredi Agnelli-Piaggio di mettere in vendita quello che per decenni era considerato il gioiello di famiglia, finisce un’epoca. Anche per Montopoli e Casteldelbosco, la frazione più vicina e legata a Varramista.