Vicenda Bosco Interrogazione al ministro Tajani

Cinque senatori del Pd – Ylenia Zambito, Alessandro Alfieri, Enrico Borghi, Silvio Franceschelli e Dario Parrini – hanno presentato una interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla vicenda del giornalista santacrocese Alfredo Bosco che, insieme al collega Andrea Sceresini (i due nella foto) e ad altri colleghi italiani, è bloccato Ucraina perché le autorità ucraine gli hanno sospeso l’accredito per seguire la guerra. "Chiediamo al ministro Tajani se sia a conoscenza dei fatti e in che modo il governo si sia attivato affinché ai cronisti venga restituita la possibilità di muoversi liberamente in territorio ucraino – aggiungono i senatori – che chiedono anche se il governo sia a conoscenza delle ragioni che hanno spinto le autorità ucraine a fermarli e sospendere i loro accrediti".