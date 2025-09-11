"Via del Lavoro. La sistemazione è imminente"

"L’intervento di sistemazione di via del Lavoro era previsto". Così la sindaca Manuela Del Grande interviene con una nota dopo le polemiche di Sinistra Plurale che sulle condizioni della strada di Montecalvoli ha annunciato l’avvio di una raccolta di firme con interventi sui social da parte delle consigliere comunali Elisa Eugeni e Patrizia Faraone. "Già lo scorso luglio il consiglio comunale aveva approvato una delibera per avviare asfaltature sulle strade più pericolose – spiega Del Grande (nella foto) – Gli uffici si sono subito attivati con un tecnico esterno che ha individuato le priorità di intervento. Il primo lotto di lavori, del valore di 140mila euro, comprende proprio via del Lavoro. L’ufficio tecnico del Comune aveva già inserito via del Lavoro al primo posto delle criticità individuate sulla viabilità del territorio e ora siamo in fase di affidamento all’impresa". "L’unico rallentamento è dovuto al coordinamento con Acque spa che deve effettuare alcuni allacci – conclude la sindaca di Santa Maria a Monte – Solo dopo i loro interventi potremo procedere con l’asfaltatura evitando sprechi e nuovi disagi".

E l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Maurizio Lucchesi rivendica una serie di lavori già conclusi dall’inizio dell’anno. "Si tratta della messa in sicurezza del tratto finale di via Cerretti, manutenzione sulla canaletta di via Francesca all’ingresso del parcheggio di Ponticelli, fino ad altri interventi minori nelle vie Porticciola, Cimitero, Sotto i giardini, Sottili, Melone, Fontine, Capanne, San Donato, Lungomonte, Pesco, Torrigiana, Taccione, Mariani, del Bruno, Partignana, Firenzuola, Mazzini, Repubblica, Saffi, del Trebbio, delle Grazie, San Michele e piazza Marinari per diverse migliaia di euro", le parole di Lucchesi.