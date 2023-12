Vespa world days, i preparativi. Le iscrizioni e il piano accoglienza. Grandi manovre al via in città

PONTEDERA

Si iniziano a delineare date e dettagli in avvicinamento all’evento più atteso del 2024, i Vespa World Days che Pontedera ospiterà dal 18 al 21 aprile prossimi. Si parte dalle iscrizioni. La data di apertura delle iscrizioni è fissata a mercoledì 10 gennaio alle ore 12. Per registrarsi è necessario essere tesserati ad un Vespa Club affiliato Vespa World Club. A fare le registrazioni saranno gli stessi Vespa Club sul portale del Vespa World Club. Saranno disponibili 8.000 biglietti, che per i primi tre giorni saranno divisi in base alle nazionalità, in modo da avere più Paesi possibile all’evento. Il 10 gennaio verranno registrate solo le partecipazioni all’evento, tutti i servizi aggiuntivi come tour, serata di gala, attività sportive, Trofeo Vespa e Concorso d’Eleganza saranno messi a disposizione dopo il 22 gennaio a seguito del completamento del controllo di tutti i presidenti del Vespa Club Nazionale.

Le informazioni sullo sport e sul Registro Storico saranno messe online il 31 dicembre per dare ai Vespa Club il tempo di raccogliere le adesioni. Le informazioni sul turismo saranno messe in linea il 22 gennaio. I biglietti disponibili sono 8.000, ma le persone che a metà aprile arriveranno a Pontedera per questo evento saranno molte di più tra famiglie, addetti ai lavori e semplici curiosi. Le strutture ricettive stanno andando sold-out in tutta la provincia e per accogliere tutte queste migliaia di persone il comitato organizzatore, in accordo con il Comune, sta preparando varie aree in città per parcheggi autorizzati camper e tende. I parchi dedicati a campeggio saranno il parco dei Salici e il parco Fluviale de La Rotta ma anche i centri sportivi cittadini saranno chiamati a dare una mano per l’accoglienza. Ci sarà anche il Vespa Village che sarà allestito in piazza del mercato.

Il 22 gennaio, tra i vari servizi aggiuntivi, apriranno le richieste anche per i campeggi, in tre modalità: tenda (gratuito), locale camper con spazio riservato e servizi di supporto (zona asfaltata, illuminazione pubblica e possibilità di utilizzo della connessione elettrica) al costo di 30 euro e spazio camper senza servizio di supporto (gratuito, senza prenotazione).