Vespa world days, è già un successo. Già 5.500 iscrizioni nella prima ora

PONTEDERA

Aprono le iscrizioni per i Vespa World Days del prossimo aprile ed è subito boom di adesioni. Sono stati 3.000 i click in pochi minuti, erano già 5.500 gli iscritti da tutto il mondo nella prima ora. Un dato che è cresciuto per tutta la giornata, da un fuso orario all’altro, e che rischia di mandare l’evento sold-out in pochi giorni. Sono arrivate richieste davvero da tutto il mondo, dall’Australia al Giappone, dall’Indonesia all’Arabia Saudita fino alle Filippine con ovviamente tanti iscritti da tutta Europa e ovviamente dall’Italia. Tutti amano la Vespa e tutti vogliono esserci dal 18 al 21 aprile a Pontedera per il maxi raduno internazionale e per festeggiare anche i 140 anni dalla fondazione della Piaggio e i 100 anni da quando lo stabilimento è a Pontedera. Degli 8.000 ticket disponibili più della metà sono finiti in un giorno, ecco perché chi non vuol mancare è invitato a non perdere tempo. La quota d’iscrizione è di 90 euro e comprende: kit di benvenuto, parcheggio recintato e custodito, maglietta ufficiale dell’evento, boxlunch del sabato, partecipazione gratuita al Concorso d’eleganza e al trofeo Vespa, ma anche accesso al Museo Piaggio e qualsiasi altro evento connesso alla manifestazione alle attività ricreative e a tutti gli spettacoli inclusi nella Carta Cultura. Ed infine si potrà partecipare alla serata di gala di sabato. "Questo successo è la conferma del lungo e costante lavoro svolto negli ultimi 10 anni, nulla nasce per caso – dice Eugenio Leone, vicepresidente del Vespa Club Pontedera e coordinatore dell’evento del prossimo aprile – ora vogliamo che il raduno mondiale di Vespa sia l’evento che coinvolge tutta la città, tutta la Valdera e che possa essere un’opportunità per tanti. Gli alberghi e i bed & breakfast di tutta l’area pieni da settimane ne sono la riprova perché l’evento è l’evento di tutti i vespisti. Stiamo predisponendo un programma di attività che partono dalle visite turistiche di Pontedera, per conoscere il Villaggio Piaggio, il Teatro Era, il Palp, il Museo Piaggio, il centro città e le frazioni, per poi arrivare nei più bei borghi della Valdera e a Pisa. Nelle prossime settimane coinvolgeremo tutto il comparto dell’enogastronomia locale per unire il piacere del viaggio in Vespa ai sapori dell’eccellenza toscana".

Luca Bongianni