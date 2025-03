Vespa d’autore all’asta. Iniziativa per le Olimpiadi

PONTEDERADelle speciali Vespe d’autore all’asta per sostenere i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. Sono Vespa Primavera elettriche dipinte a mano e caschi progettati da Urs Fischer e Frank Gehry, e l’atleta di Special Olympics Italia Ilaria ‘Ghinka’ Bonanni. "Progettare una Vespa – ha detto Bonanni – mi ha fatto sentire come una principessa. La Vespa è un’icona made in Italy, ed è emozionante far parte di una collezione prestigiosa. Non avrei mai pensato di poter avere un ruolo così importante".

Un simbolo nato a Pontedera e che ha conquistato il mondo, diventato la tela di artisti che hanno scelto di mettere la loro creatività a disposizione della beneficenza. "Se uno di noi ha l’opportunità di fare qualcosa per sostenere il potere delle persone con esigenze speciali, dobbiamo farlo – ha dichiarato Michele Colaninno, CEO di Piaggio Group –. Ogni momento della nostra vita dobbiamo ricordarci di prenderci cura gli uni degli altri. Oggi celebriamo l’arte come parte della nostra anima. Ringraziamo Ilaria ‘Ghinka’ Bonanni, Frank Gehry e Urs Fischer per aver condiviso le loro menti e le loro mani".

La Cerimonia di apertura dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 si è tenutas ieri. Più di 1.500 atleti provenienti da 100 Nazioni si sfideranno in otto discipline durante la settimana successiva.