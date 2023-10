Vespa che legge Arriva Carmen Lasorella

Terzo appuntamento del secondo festival letterario al museo Piaggio: il 20 ottobre alle 21 all’auditorium del museo torna ‘Vespa chi legge’ con protagonista la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella, autrice del libro ‘Vera e gli schiavi del terzo millenni’o (Marinetti1820, 2023). La presentazione del libro è a cura dell’autrice e di Ilaria Guidantoni Letture a cura di Alessandra Carlesi. È un romanzo che senti con i cinque sensi. Fa pensare, ma emoziona. Vive sentimenti e diritti dell’informatica. Alla voce della protagonista, Vera, un’attivista nota per le sue battaglie ad ogni latitudine, si affianca una voce narrante, diversa per generazione e cultura. L’una è una donna cresciuta in un contesto colto e aperto, educata alla bellezza, al valore della dignità, al gusto del sapere; l’altra è l’espressione della gioventù 4.0, con il suo linguaggio sbrigativo e le sue insicurezze. Vera ha lasciato le piazze e dirige una grossa struttura che si occupa di migrazioni. Scopre che è infiltrata dal malaffare. Vive un momento difficile: il suo matrimonio è fallito. Ritrova l’energia per indagare sul calvario di un’umanità vulnerabile e abusata. Incontra storie e talenti, alleati e nemici. Accanto a lei, un magistrato, un giornalista, un’informatica geniale, il volontariato e una donna misteriosa, che è il suo opposto.

L’intero intreccio si sviluppa tra vicende private, attacchi informatici e minacce, nell’impegno per la giustizia e contro narrazioni distorte, colletti bianchi collusi e le mafie. L’epilogo sarà travolgente, con un nuovo inizio nel segno dell’amore. Carmen Lasorella è giornalista, anchor-woman, cronista di guerra autrice di reportage, conduttrice di programmi Radio e Tv, responsabile della comunicazione Rai. Ha raccontato le principali crisi internazionali a cavallo tra il XX e il XXI secolo. E’ stata corrispondente da Berlino, direttrice della Tv di San Marino, presidente di RaiNet ed è opinionista. Una scrittrice da sempre in viaggio. Per partecipare all’evento, la prenotazione è obbligatoria cliccando sul sito del museo Piaggio. I partecipanti saranno accolti da una degustazione.