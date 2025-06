Versante scivola a valle, colpa di una perdita d’acqua. Evacuate 15 famiglie

San Miniato (Pisa), 9 giugno 2025 – Una parte del versante sud-est di via 4 Novembre a San Miniato sta scivolando a valle a causa di una copiosa perdita della condotta idrica. Quindici persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni che si trovano nel tratto tra la ex sede della Cassa di Risparmio e il bar Centrale. A dare l’allarme, nel pomeriggio di ieri, il proprietario di uno degli orti terrazzati che stava lavorando nel suo piccolo appezzamento di terreno e ha notato che il terrazzamento sopra a quello dove si trovava lui iniziava a scivolare a valle.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, il geologo del Comune e la polizia municipale. E’ stato accertato che a causare lo scivolamento del terreno terrazzato è stata una copiosa perdita d’acqua da una condotta idrica. Perdita iniziata non si sa da quanti giorni, che ha allagato interi scantinati. Da qui l’acqua si è infiltrata nel sottosuolo e ha iniziato a sconquassare il terreno terrazzato del versante. Alcune persone evacuate hanno provveduto da sole a trovare una sistemazione per i prossimi giorni. Per altre ha provveduto il Comune a individuare una soluzione abitativa per il periodo necessario al ripristino della situazione di stabilità. Sui tempi per il ritorno alla normalità nessuno si esprime.

Il sindaco Simone Giglioli si è subito interessato e ha coordinato la situazione per quanto di sua competenza. Nel pomeriggio di ieri sono subito intervenuti i tecnici di Acque per l’intervento di sistemazione della condotta idrica. Le operazioni hanno richiesto l’interruzione dell’erogazione idrica in tutta la zona della città, con disagi anche per gli altri residenti. Una valutazione più dettagliata della situazione verrà fatta nella giornata odierna quando potrebbero anche essere ipotizzati i tempi per il rientro in casa delle persone evacuate.

Un’altra tegola per San Miniato che, purtroppo, negli ultimi mesi è sempre più città delle frane e dei dissesti. Anche se quello che è successo ieri non è da imputarsi alla fragilità del terreno e dei versanti, come è stato per il Cencione, resta il fatto che sempre più spesso la città deve fare i conti con questo tipo di situazioni allarmanti. Questa volta con l’aggravante dell’evacuazione di una porzione consistente di abitazioni di una delle strade più importanti.