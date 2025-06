Due giorni senz’acqua. Disagi e proteste a Iolo . Trovata la perdita

Un paese con l’acqua al gontagocce fino a poco prima delle 21 di ieri. Siamo a Iolo: dopo oltre 24 ore, dalle 7 di domenica primo giugno fino alla serata di ieri, un intero paese è rimasto senz’acqua. Solo nel tardo pomeriggio finalmente i tecnici di Publiacqua hanno trovato l’origine della perdita. Questo grazie anche all’aiuto del Gruppo di contollo del vicinato di Iolo. Il gruppo di residenti, dopo aver visto l’uscita di acque chiare dalla gora vicino alla chiesa di Sant’Andrea l’ha risalita fino ad arrivare di fronte al Bar Giotto in via Guazzalotri, indicando la provenienza dalla gora Filimortula che passa proprio sotto il bar, in via Guazzalotri.

In seguito sono arrivati i tecnici di Publiacqua che ha effettivamente hanno trovato proprio lì una rottura in un tubo dell’acquedotto che passa dentro la gora interrata. Per due giorni praticamente le famiglie non hanno potuto lavarsi, cucinare, pulire o semplicemente utilizzare i servizi igienici nonostante le alte temperature di questi giorni.

La sola autobotte presente era stata posizionata in una zona periferica, non accessibile per anziani, disabili o famiglie che non potessero contare su mezzi propri. La situazione è stata resa ancor più delicata dalla presenza, nella stessa frazione, di una rsa e due case famiglia, realtà che ospitano soggetti fragili e per i quali l’assenza prolungata di acqua rappresenta un rischio concreto e inaccettabile.

"In questo momento (ieri sera, ndr) – spiegano i residenti - c’è una gran confusione, gli operai stanno lavorando e delle persone esasperata stanno offendendoli, come se fosse colpa loro. Comunque hanno buttato giù la gora e il tubo. Non pensiamo sia un lavoro breve".

Da Publiacqua ieri pomeriggio hanno fatto sapere che la perdita sulla rete idrica, che ha provocato problemi di approvvigionamento a Iolo, è stata individuata: sono state ore di lavoro intenso, quelle di ieri, per i tecnici che hanno provveduto alla riparazione. Solo nella serata di ieri l’acqua è tornata a regime nelle case di Iolo. Publiacqua, che appunto anche ieri ha ricordato la presenza dell’autobotto per limitare il più possibile i disegi, si è scusata "con i cittadini per i disagi che questo guasto ha creato".