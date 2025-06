Libbiano, maxi ripavimentazione. Lavori per 13 mila metri quadrati

PECCIOLI

A Libbiano arriva l’intervento per ripavimentare la via comunale per 13mila metri quadrati. Una frazione che riveste un importante ruolo nel Comune: qui sorge il centro astronomico il cui osservatorio fu inaugurato nel 1997 alla presenza di Margherita Hack. Un luogo nel quale, grazie anche all’impegno dell’associazione Astrofili Alta Valdera, negli anni decine e decine di studenti, ma anche appassionati di scienza e astronomia, si sono recati in visita. È la frazione nella quale, nel periodo alto-medievale, venne costruita la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Un edificio che si presenta oggi in stile barocco grazie alla ristrutturazione dell’architetto Ignazio Pellegrino nel 1756. Un piccolo gioiello che l’amministrazione comunale, grazie a un accordo con la Curia Vescovile di Volterra, ha messo in sicurezza e presto vedrà interventi di valorizzazione in grado di renderlo di nuovo fruibile ed elemento di attrattiva turistica. Libbiano è anche una piccola frazione dove ogni giorno vivono e si spostano in auto i suoi residenti. Un luogo che, come tutto il territorio di Peccioli, ha visto uno sviluppo e un maggiore interesse turistico per il quale i poco meno di 3 chilometri di strada comunale, unica pavimentata dalla frazione, sono una via di accesso sempre più importante e trafficata. Per questo la giunta comunale di Peccioli con una determina ha approvato il progetto esecutivo per far avviare i lavori per la ripavimentazione di questa via di collegamento alla frazione. La lunghezza complessiva del tratto stradale è di poco inferiore ai 3 chilometri ed è l’unica possibilità di collegamento pavimentato per Libbiano, in quanto la viabilità alternativa, la via comunale Libbiano – Legoli, ha un fondo ghiaioso e dimensioni ridotte rispetto alla via principale. L’intervento prevede una sistemazione e adeguamento del sottofondo con ripulitura delle banchine e fresatura per non modificare i piani esistenti e permettere al nuovo manto stradale di inserirsi in maniera armonica nel percorso attuale. Un intervento che coinvolgerà anche la pavimentazione sia degli accessi laterali che di eventuali ulteriori zone per allargamenti e parcheggi.