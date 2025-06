Lavori per il gas. Via Volterrana diventa cantiere

Dall’11 giugno al 18 luglio, via Volterrana in zona Moriolo resterà parzialmente chiusa al traffico per gli importanti lavori di Toscana Energia che servono ad estendere la rete del gas e consentire la predisposizione degli allacci delle utenze. Un cantiere importante e atteso, che potrà però impattare sulla quotidianità dei residenti, ai quali è stata inviata a casa una comunicazione dell’amministrazione in cui si sottolinea che verrà comunque garantito l’accesso alle proprie abitazioni. Saranno anche installate adeguate segnalazioni sulle strade che si congiungono a via Volterrana (via Zara e via Dalmazia).

"Questi lavori erano attesi da tempo e sono fondamentali per la località di Moriolo perché vanno a completare le operazioni di metanizzazione che avevamo iniziato oltre un anno fa. La chiusura di via Volterrana, prevista fino all’intersezione con via Dalmazia, sarà disagevole per i residenti e gli utenti anche se il cantiere sarà mobile - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco -; proprio per questo motivo, insieme a Toscana Energia, abbiamo fatto una riunione in Palazzo Comunale con tutti i cittadini e le cittadine interessate da questo cantiere, ascoltando le loro necessità e cercando di trovare soluzioni condivise sulle singole criticità. L’azienda si è messa a disposizione per le varie necessità che possono sorgere e il clima è stato collaborativo. Ci rendiamo conto del disagio che questo intervento può creare nel breve termine, abbiamo scelto di fare i lavori in un momento dell’anno in cui l’interruzione non impatta con il transito di scuolabus e bus di linea per le superiori, cercando così di limitare parte delle difficoltà".