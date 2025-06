"Abbiamo visto il male". Racconti dai campi di sterminio

"Si torna cambiati da questo viaggio". Dopo aver visto negli occhi il male. Camminato nei luoghi che parlano di morte, dolore, atrocità. Quello di ieri è stato un consiglio comunale in seduta straordinaria per ascoltare i pensieri degli studenti della scuole di San Miniato che hanno partecipato nel maggio scorso al pellegrinaggio della memoria ai campi di sterminio, organizzati da Aned con il supporto dei Comuni e di tante associazioni. Una seduta alla quale, oltre gli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti, erano presenti per Aned Laura Geloni - figlia di Italo, il sanminiatese che riuscì a tornare dai campi del Terzo Reich - e Massimo Fornaciari. Era presente anche il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, la cui riflessione sul valore della pace e della fratellanza fra i popoli, che ha toccato anche l’attualissima questione i Gaza, ha concluso una mattinata di emozioni. E’ intervenuto anche Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Idp, che sostiene l’iniziativa. La seduta è stata aperta dalle parole del sindaco Simone Giglioli e dall’appassionato intervento dell’assessore Matteo Squicciarini che ha partecipato al viaggio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.