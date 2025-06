Biblioteca, lavori e tanti disagi: "Manca una programmazione"

Il caso biblioteca sotto la lente La consigliera di Fratelli d’Italia a San Miniato, Francesca Bruni, ha chiesto nell’ultimo consiglio comunale, quando verrà riaperta al pubblico la struttura di San Miniato Basso in via De Amicis.

La biblioteca fu dichiarata fuori norma a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco a marzo 2024. E poco dopo terminò anche l’appalto delle bibliotecarie per internalizzare il servizio, "ma forse la sicurezza dei luoghi non c’era davvero, tanto che ad oggi sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per la sistemazione e messa in sicurezza", dice Bruni.

Nel 2024 sono stati stanziati fondi per la sistemazione dei locali e la sostituzione della centrale termica. "Ad oggi con l’avanzo di amministrazione sono stati destinati 147mila euro alla manutenzione straordinaria dei locali di archivio biblioteca e museo per ottenere il certificato di prevenzione incendi – aggiunge Bruni – Altri 150mila euro sono destinati agli arredi della biblioteca". Alla domanda rivolta dalla consigliera Bruni sulla data di apertura dei locali, il sindaco ha risposto che si può prevedere a fine anno 2025 o inizi 2026 "e che comunque San Miniato Basso ha la Bibliocoop e quindi non è sprovvista della biblioteca". "La Bibliocoop pur essendo utile per lo scambio di libri e gestita da volontari, non può essere paragonata ad una biblioteca intesa come luogo di studio e di ambiente idoneo di silenzio e con migliaia di libri a disposizione". speiga Bruni.

Conclude la consigliera FdI: "Neanche per un servizio essenziale come la biblioteca, il Comune è stato capace di una programmazione globale degli interventi necessari, ma come consueto in quasi due anni i lavori sono stati fatti con gli avanzi di amministrazione 2023 e 2024 e con lavori che dureranno altri mesi. E gli studenti ed i cittadini dovranno continuare a rivolgersi a San Miniato e Ponte a Egola ancora per altri mesi".