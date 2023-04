Vendono su Facebook 400 chili di fieno, ma incassano i soldi senza spedire la merce: denunciati

Peccioli (Pisa), 12 aprile 2023 – Avevano pubblicato su Fb un annuncio per la vendita di 400 quintali di fieno al prezzo di 6.000 euro ma dopo avere incassato il corrispettivo non hanno mai spedito la merce al compratore. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Peccioli (Pisa) tre persone sono state però denunciate per truffa in concorso: si tratta di due stranieri e un italiano che hanno messo in atto la truffa oltre un anno fa. La vittima della truffa dopo avere visto l'annuncio aveva preso contatto con i tre denunciati concordando il pagamento attraverso bonifico bancario, senza però ricevere mai in cambio la merce.