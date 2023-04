Vende sostanze vietate: multato

Violazione dell’articolo che regola la lavorazione e commercializzazione

di materiali e componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio,

cadmio e cromo. Materiali inquinanti e vietati che sono stati scoperti in una attività di un pontederese.

L’uomo è stato multato dalla polizia locale nel 2019 per un importo di 1.666,67 euro che non ha ancora pagato. Così la provincia, competente in materia, gli ha inviato un’ordinanzaingiunzione di pagamento di 1.681,17 euro (5 euro in più per istruttoria e 9,50 in più per le spese di spedizione).