Vandalizzato il presepe nel bottale

PONTE A EGOLAVandalizzato il presepe in piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola. La Natività, realizzata dall’associazione Territorio in Comune in un bottale, macchinario utilizzato dalle concerie per la concia della pelle e del cuoio, è stato preso di mira da ignoti delinquenti (questa la giusta definizione più che il riduttivo vandali) la notte scorsa. "Un vero e proprio atto vandalico, non un furto, perché nessuno ha rubato niente – le parole di Beatrice Calvetti sulla pagina Facebook di Territorio in Comune – abbiamo sporto denuncia ai carabinieri, ma vogliamo trasformare un gesto che ci addolora in gesti d’amore. Ci rimettiamo subito al lavoro per ripristinare il presepe, nei limiti del possibile, fin da subito".

"Siamo molto rammaricati e dispiaciuti dell’accaduto - le parole di Simona Rossetti presidente e Fabrizio Mandorlini coordinatore dell’associazione nazionale Città dei Presepi – Il presepe fa parte infatti dell’itinerario Toscana di Terre di Presepi ed è una delle novità più apprezzate della Regione per il suo significato e la sua bellezza. L’invito è di continuare ad andare comunque a Ponte a Egola a visitare il bellissimo presepe di sagome allestito sulla piazza di cui una scena la scorso Natale fu fatto dono a Papa Francesco".

"L’installazione, realizzata dall’associazione Territorio in Comune e con il contributo delle aziende del nostro territorio, non solo è stata rotta in molte parti, ma è stata anche oltraggiata – la condanna del sindaco di San Miniato Simone Giglioli – Come sindaco e amministratore di questa città, condanno fermamente questo gesto orribile, fatto contro un’opera che omaggia la tradizione locale di Ponte a Egola. La comunità di Ponte a Egola e tutta la città di San Miniato non sono disposte ad accettare un simile scempio".