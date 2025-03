Ragazzini forzano le porte del bus per sfuggire al controllo dei biglietti, corsa interrotta

Pontedera (Pisa), 11 marzo 2025 – Pur di non pagare il biglietto, hanno manomesso il sistema d’apertura delle porte del bus. È successo stamani sulla linea 210 di Autolinee Toscane, dove la corsa delle 7:13 è stata interrotta a causa di un atto vandalico compiuto da alcuni giovani passeggeri. L'episodio si è verificato nei pressi del bivio di Marti, tra San Romano e Pontedera, quando il sistema di apertura delle porte del mezzo è stato manomesso per ben due volte, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio in condizioni di sicurezza.

Secondo quanto riferito dall'azienda di trasporto pubblico, il fatto è avvenuto poco dopo che alcuni verificatori erano saliti a bordo per effettuare i controlli dei biglietti. Per non farsi beccare in fallo, alcuni ragazzi hanno danneggiato il sistema di apertura e chiusura delle porte. L'autista, constatata la situazione di pericolo per i passeggeri, ha così deciso di interrompere la corsa per ripristinare il corretto funzionamento delle porte. I vandali sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Autolinee Toscane ha già acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza a bordo del bus e le ha messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre, l'azienda ha dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per sporgere denuncia per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio, oltre che per richiedere un eventuale risarcimento dei danni subiti.