Va in scena "My place, il corpo e la casa"

Una piece che è occasione di mettere a confronto due poetiche diverse e affini. Due sguardi sul femminile. Si incontrano la ricerca di un movimento che nasce da corpi non convenzionali e la sperimentazione sulla drammaturgia autografa, lo sguardo ironico e l’indagine sul contemporaneo. Venerdì 10 novembre alle 21.15 il teatro dei Coraggiosi di Pomarance ospita lo spettacolo ‘My place, il corpo e la casa’, progetto del gruppo Qui e Ora Residenza Teatrale. Le tre attrici e autrici, Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, portano in scena il risultato del lavoro condotto insieme a Silvia Gribaudi, coreografa di fama internazionale, per dar vita a uno spettacolo, a metà tra il teatro e la danza, che con sguardo ironico indaga l’immagine contemporanea del corpo femminile. In scena tre donne, non più giovani ma non ancora vecchie – lontane dall’idea di perfezione imposta dalla società, ma belle e autentiche - danno vita a uno show surreale in cui protagonisti sono i loro corpi. Un racconto ironico e tragicomico che svela con sguardo femminile momenti di fragilità e di bellezza, restituendo al pubblico spaccati di intimità e una riflessione sugli stereotipi che troppo spesso condizionano la nostra immagine, obbligandoci a rispondere a canoni che non rispecchiano la realtà. In questo spettacolo, invece, parola d’ordine è l’autenticità: un elogio dell’imperfezione, che le tre performer esaltano attraverso i loro movimenti, mostrandosi al pubblico in tutta la loro anticonvenzionale bellezza. ‘My place, Il corpo e la casa’ (spettacolo finalista In-Box 2017) è l’occasione per vedere in scena il risultato dell’incontro tra poetiche affini: la ricerca di Silvia Gribaudi sui corpi non convenzionali e la sperimentazione drammaturgica del gruppo Qui e Ora. Ecco i prezzi dei biglietti: intero 10 euro, 8 euro il ridotto per gli under 25 e over 65, 5 euro per i bambini. L’apertura della biglietteria è fissata algiorno di spettacolo a paritre dalle 20. Per le prenotazioni è possibile chiamare o mandare un messaggio al numero 334-2698007 o scrivere a [email protected] . L’acquisto biglietti è possibile anche online su liveticket.it