Uno studente sviene sull’autobus. L’autista ferma il mezzo e lo salva

Lo studente sviene, crolla a terra. L’austista del bus interviene subito e gestisce quegli attimi difficilissimi prestando i primi soccorsi e mettendo in sicurezza tutti gli altri studenti. Aiutato anche da militari della guardia di finanza. Si tratta di un conducente di Autolinee Toscana, Francesco Auletta, della sede operativa di Pisa: un gesto particolarmente apprezzato dai vertici dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana. Auletta infatti, dopo aver messo in sicurezza il bus e gli utenti, aiutato anche da una pattuglia della fiamme gialle che si trovava nelle vicinanze, ha soccorso il giovane improvvisamente svenuto mentre, da poco uscito da scuola, sul bus della Linea 290 stava tornando a casa.

"Erano circa le 13,50 di martedì scorso e stavo arrivando col bus in via Catena con gli studenti fatti salire in piazza Eufemi: nella discesa uno studente ha avuto un malore e si è accasciato sul pavimento del bus – ha raccontato Auletta –. Ho accostato immediatamente e aperto tutte le porte per avere più aria possibile, ho fatto scendere i ragazzi in sicurezza sul lato destro della strada per avere spazio per prestare i primi soccorsi al ragazzo che era incosciente e nel frattempo mi sono messo in contatto con il 112 che ha subito inviato un’ambulanza". "Mi hanno aiutato anche gli agenti della Finanza che nel frattempo, vedendo il bus, si sono avvicinati e hanno sia gestito la viabilità sia controllato che i ragazzi non corressero pericoli a bordo strada".

Il tutto, sottolinea un comunicato stampa di Autolinee Toscane, si è svolto in pochi minuti, l’ambulanza è arrivata quasi subito e così il ragazzo è stato preso in consegna dai sanitari. "A quel punto ho avvisato la sala radio che avevo accumulato un po’ di ritardo, ho fatto risalire i ragazzi e siamo ripartiti", conclude Auletta. "Voglio ringraziare a nome di tutta l’azienda il nostro autista perché s’è comportato con grande professionalità e grande prontezza, ma soprattutto con grande senso di umanità -ha dichiarato il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechell-. Come azienda vogliamo ringraziare anche la Guardia di Finanza che subito s’è messa a disposizione per aiutare il ragazzo, l’autista e i nostri utenti. Credo che anche questo fatto dimostri il grande valore dei lavoratori che, come nostri autisti, contribuiscono a un servizio a vantaggio di tutta la comunità come il trasporto locale".

Carlo Baroni