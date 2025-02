Un’immersione nel mondo creativo tra moda, design e comunicazione: Istituto Modartech apre le porte per il Creative Day

Pontedera, 11 febbraio 2025 – Una giornata nel solco dei grandi stilisti e dei guru della comunicazione, per apprendere i segreti dietro alla nascita di outfit di successo o mettere alla prova il proprio talento lasciandosi ispirare dalle più innovative tecnologie per progettare capi 3D e creare grafiche strabilianti. Istituto Modartech accende i riflettori sulla creatività di nuova generazione con il Creative Day, l’evento di orientamento dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, organizzato in collaborazione con Fondazione Piaggio e Campus – Salone dello Studente, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Quest’anno l’appuntamento si svolgerà mercoledì 12 febbraio, dalle 9 alle 13,30, nelle aule della Scuola di Alta Formazione di Pontedera e negli spazi del Museo Piaggio (Viale Rinaldo Piaggio, 7), dove i ragazzi potranno vivere esperienze creative nei laboratori moda e comunicazione, prendere parte a webinar e seminari, partecipare a incontri orientativi, ascoltare le testimonianze degli altri studenti e conoscere il corpo docente per valutare i percorsi formativi più idonei.

La giornata sarà incentrata sulle discipline della moda, del design e della comunicazione, con un focus sui nuovi mestieri emergenti nell’era dell’Intelligenza Artificiale, della Realtà aumentata e delle nuove tecnologie. I laboratori offriranno un’esperienza pratica su tematiche come fashion design, branding, alta sartoria, 3D Design, fotografia, social, copywriting, graphic design e molto altro, permettendo ai partecipanti di esplorare da vicino gli strumenti della creatività. All’inaugurazione dell’evento, saranno presenti: Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Matteo Franconi, Sindaco Comune di Pontedera; Sonia Luca, Assessore Comune di Pontedera; Riccardo Costagliola, Presidente Fondazione Piaggio; Barbara Manzan, Educational Content officer Campus Editori; Alessandro Bertini, Direttore Istituto Modartech.

“Creative Day è un’occasione imperdibile per esplorare il mondo della moda, del design e della comunicazione, scoprendo i percorsi formativi più adatti alle proprie ambizioni – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – Un evento pensato per offrire un’esperienza immersiva e concreta, grazie al confronto diretto con docenti e professionisti del settore. Attraverso laboratori pratici, workshop e seminari, i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio talento, sviluppare competenze e orientarsi consapevolmente verso il proprio futuro professionale. Un’opportunità per trasformare attitudini e passioni in una carriera di successo”

“La creatività è una skill pervasiva di tutto il mondo del lavoro che attende i nostri giovani – afferma Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus. – Ecco perché Campus, che da oltre trent'anni fa orientamento post diploma contribuendo a costruire un ponte tra formazione e lavoro, collabora anche quest'anno al Creative Day, un'occasione unica per far sperimentare concretamente a ragazze e ragazzi le varie possibilità occupazionali del Sistema Moda italiano”.

Partner: Artes 4.0, Biblioteca G. Gronchi, Centrum Sete Sois Sete Luas, Istituto di Biorobotica Scuola Superiore Sant’Anna, Pont-Tech.

Partner tecnici: Adobe, Alkedo, Clo, Prisma Tech, Rekordata, Wacom.

La partecipazione all’evento è gratuita su prenotazione, iscrivendosi sul sito di Istituto Modartech (www.modartech.com), oppure su quello del Salone dello Studente (www.salonedellostudente.it).