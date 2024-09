"Una storia di degrado e inefficienza"

"Non è stato un caso isolato perché altri episodi analoghi – seppure meno drammatici - si sono verificati anche nei mesi precedenti", dice Roberto Ferraro (Lega) attaccando sui guai dell’impianto di risalita dal Cencione dove nei giorni scorsi un’ottantenne è rimasto chiuso in ascensore per quasi un’ora con temprature altissime. Secondo il Carroccio la storia stessa dell’impianto di risalita della Valle del Cencione è "un incredibile esempio di degrado e di inefficienza e fonte di consistenti oneri per le casse comunali".

"Con il famigerato project financing la completa gestione dell’ascensore fu dato in carico (settembre 2005) al concessionario per un importo annuale di circa 8 mila euro – ricorda Ferraro –. Nell’ottobre 2010 la gestione dell’impianto venne estesa dal periodo diurno a quello h 24 riconoscendo al concessionario la non modica cifra annuale 60 mila euro. Il servizio aggiuntivo di reperibilità notturna ebbe quindi un costo annuale di ben 52 mila euro. Questa situazione è andata avanti sostanzialmente fino a fine 2019 potendosi valutare l’esborso del Comune per il servizio “ascensore” approssimativamente intorno alle 300 - 400 mila euro".

"Dal 2019 la gestione dell’impianto è stato acquisita dal Comune ma le cose non sono migliorate – conclude la Lega –. Alle incredibile inefficienze tecniche si deve poi aggiungere il perenne degrado che caratterizza tutta la struttura dove elementi quali vigilanza, igiene e pulizia sono totalmente assenti".