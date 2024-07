Una Stella Azzurra tutta d’oro ai campionati nazionali di Rimini

Grande performance della Stella Azzurra ginnastica Pontedera ai campionati nazionali di Rimini svoltisi dal 25 giugno al 2 luglio 2024 È arrivato proprio l’ultimo giorno un titolo Nazionale assoluto nella categoria Silver L E , allieve seconda fascia, per Maria Vittoria Celentano che si è Imposta su tutte le ginnaste della sua categoria di Italia conquistando la medaglia d'oro assoluta e il titolo di campionessa italiana della sua categoria.E’ proprio il livello E, il livello più alto di tutto il settore Silver che si affaccia al settore Gold. Tanti e poi tanti sono stati i Podi e le qualificazioni alle finali per attrezzo di tutte quante le ginnaste della Stella Azzurra Cecilia PaKhomova conquista oro e argento nell’attrezzo fune e clavette categoria Silver LC2 ,Giada Bracaloni conquista l'argento al nastro nella categoria LC2 Tanti altri Podi sono arrivati per la societa’ di ginnastica Pontederese :Fiamma di Sandro seconda alla fune nel livello LB1 , Marisol Lenzi campionessa italiana al corpo libero nella categoria LC2 , bronzo per Gemma Galluzzi alle clavette nella categoria LC2 , seconda al nastro quindi argento per Rachele Turini categoria LB1 e anche tantissime altre finali per le nostre ginnaste per Diletta Donati per Adele Petroni per Anita Galardi per Matilde Montagnani per Mariasole Leotta per Giulia Volpi per Lisa Castiglioni un bilancio molto positivo che premia le ginnaste e le istruttrici dello staff della Stella Azzurra ginnastica per il lavoro svolto durante questo anno agonistico .Margherita Andolfi ,Alice Arnesano ,Arianna Bandini, Serena Marrucci , Martina Scalora , Deborah koci[, Elena Labutina,Claudia Peccianti ,che hanno portato avanti il lavoro per il settore agonistico, possono dirsi soddisfatte dei risultati e investire su queste ginnaste che hanno tanta volontà e passione per migliorare ancora il prossimo anno.I tanti risultati ottenuti nella categoria LC2, LD e LE sono il trampolino di lancio per il settore Gold.