Una serata di sapori e spettacoli. Lorenzana in festa per una notte

Piccolo borgo. Grande festa. Succede domani, a Lorenzana, dalle 18,30 con il fresco della sera, ammirando il paesaggio che si tinge dei colori del tramonto. Niente poltrone, ma balle di fieno e per l’apericena servita su taglieri di legno: crostini, salumi, formaggi, miele e vino, tutti rigorosamente prodotti a chilometro zero. Ma non solo, ci sarà la musica dal vivo, spettacoli, bolle di sapone, giochi di legno.Una serata in cui rinfrescarsi e star bene, in cui esplorare un piccolo borgo toscano e fare un’esperienza diversa dal solito. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto" spiega il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci, risultato di un lavoro partito già nella precedente amministrazione e proseguito con l’attuale. Un lavoro volto a recuperare le fiere e gli eventi storici, fondamentali a nostro avviso per risollevare il tessuto economico dei nostri centri. "Ringrazio in particolare Simona Sopranzi quale assessore di riferimento e inoltre i consiglieri Claudia Della Santa, Camillo Giacomelli Orazio Tosches – ha detto Bacci – che danno un sopporto per le manifestazioni e la promozione del territorio, un lavoro di squadra che sono sicuro darà i suoi frutti".

"Per la Festa di Lorenzana, già l’anno scorso avevamo raggiunto buoni risultati, ma volevamo dare a questo evento qualcosa in più – dichiara l’assessore al commercio Simona Sopranzi –, una identità legata alla tradizione ed al territorio che Fabio Saccomani insieme a Claudio Del Sarto per Confersecenti Valdera – Cuoio hanno colto in pieno. Elemento poi ancora più importante è essere riusciti a creare una sinergia con le associazioni locali come Asc Lorenzana e la parrocchia di Lorenzana, la cui partecipazione arricchirà ulteriormente l’evento".