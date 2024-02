Una fiaccolata in centro. Centinaia sotto la Rocca

Stasera sono attesi in centinaia nel centro storico di San Miniato per alzare la voce contro lo strazio delle guerre. Il Movimento Shalom con la Diocesi di San Miniato e il Comune di San Miniato promuove una fiaccolata in occasione del secondo anniversario del conflitto in Ucraina.

"Contro la follia delle guerre stiamo invitando tutti a partecipare: enti, istituzioni, associazioni, scuole, gruppi– dicono al movimento guidato da monsignor Andrea Cristiani –. Usciamo dal torpore e pacificamente e in modo non violento diciamo un no! Chiunque ha conservato la ragione capisce che non è più possibile sopportare tali atrocità, bisogna indignarci poichè con la guerra ci guadagnano solo i fabbricanti di armi e muore sempre e solo la povera gente. Bisogna fare pressione sui governi e sui potenti per farci sentire che non crediamo più alle loro frottole". Il programma prevede alle 20 un cena pane e acqua per essere solidali con tutti gli affamati della terra nella sede Shalom di piazza Buonaparte. Alle 21 parte il corteo.