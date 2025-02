Una cena color nostalgia con la maestra Giuliana

Un tuffo indietro in una San Miniato ancora per lo più in bianco e nero. Senza smartphone e tablet in mano ai ragazzini. E in classe una sola maestra ed una grande lavagna dove si scriveva con i gessetti. Insieme sono tornati là, in quei giorni lontanissimi e straordinari, passati sui banchi delle elementari "Leonardo da Vinci", le scuole nel centro storico di San Miniato. Una serata color nostalgia, dedicata ai ricordi della stagione più bella, con la maestra Giuliana Mangiorfi Lotti, ancora in grande forma: un’insegnante preparatissima, affettuosa, e sempre nel cuore di tutti i bambini che sono passati davanti alla sua cattedra. La maestra Giuliana ha voluto esserci a cena con gli ex alunni che iniziarono la prima nel 1980: Marta Granato, Sauro Taddei, Barbara Pellegrino, Beatrice Salvadori, Massimiliano Lami, Luca Lorenzo , Carlotta Cai, Marianna Mannucci , Fabio Gazzarrini , Sabrina Gori, Karin Caruso, Mirco Lelli, Chiara Caponi e Giulio Castali. Una serata tanto attesa, per ritrovarsi tutti insieme, celebrata con la torta finale. Dopo aver spento una candelina simbolica sulla torta, la maestra ha regalato una penna ciascuno, corredata da un biglietto personalizzato scritto di proprio pugno.