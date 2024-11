Una benemerenza civica per la pallavolista Cambi

MONTOPOLI

Un premio per Carlotta Cambi, la pallovolista campionessa olimpica. L’assegnazione della benemerenza civica è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale di Montopoli. "Un riconoscimento per una campionessa, montopolese doc – ha detto la consigliera Silvia Doni – un traguardo che non solo esalta le sue doti atletiche e il suo impegno, ma che rende orgogliosi tutti noi che l’abbiamo vista crescere e che la sosteniamo. Un obiettivo che trascende i confini dello sport rappresentando un esempio di sacrificio, dedizione e resilienza per le nuove generazioni. Un esempio che ci invita a credere nei sogni e a lottare per realizzarli". L’affetto della comunità di Montopoli nei confronti della sua campionessa è noto da tempo ed è stato ribadito durante le ultime Olimpiadi di Parigi e al rientro a Montopoli dopo il trionfo con la nazionale. Per questi motivi l’amministrazione assegnerà pubblicamente la benemerenza civica a Cambi lunedì 16 dicembre alle 18,30 in sala consiliare.