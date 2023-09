Un trofeo fatto in casa. La scuola crea le coppe per le gare del Motoclub: "Vicini alla comunità"

Per il quinto anno consecutivo, il liceo artistico Carducci di Volterra è stato incaricato dal Motoclub Volterra di ideare i trofei della Cronoscalata Saline–Volterra, primo trofeo Granchi per il primo e secondo premio assoluto moto d’epoca e moto moderne e premio speciale intitolato alla memoria di Ferdinando Cerri. Il prof Cerri, insegnate storico del liceo, prematuramente scomparso, anni fa aveva iniziato questa collaborazione con il Motoclub. Il premio speciale viene consegnato a piloti che si sono sempre distinti per valori sportivi e soprattutto umani, ricalcando quindi il carattere della persona alla quale il premio è stato intitolato: alla cerimonia di premiazione era presente anche la moglie del professor Cerri per la consegna del trofeo. Il lavoro di progettazione delle coppe è stato portato avanti, a conclusione dell’anno scolastico 2022–2023, dagli alunni delle classi del triennio degli indirizzi arti figurative e design, seguiti dai docenti di progettazione Fabio Nocenti e Silvia Catarsi. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo il lavoro commissionatogli, portando avanti il progetto attraverso un’analisi del tema proposto e dei trofei già realizzati negli anni precedenti.

Dopo la ricerca iniziale, ogni studente ha definito una proposta grafica corredata da una relazione tecnica e da un modello in scala, proponendo delle forme che rispecchiassero la propria creatività, espressività e personalità. Tutto il materiale prodotto è stato consegnato alla commissione del Motoclub che lo ha visionato individuando le idee maggiormente significative, successivamente realizzate in alabastro dal Maestro Marco Ricciardi della ditta Oasi’s di Lucia Niccolini. Gli elaborati selezionati sono stati quelli di Clara Bellagotti e Tommaso Iacopucci della classe III B indirizzo arti figurative e Giulia Caprai della classe V A indirizzo design. "La scuola ringrazia il Motoclub Volterra per la fiducia dimostrata. Un’ulteriore testimonianza che il nostro Istituto si rende disponibile a consolidare contatti con la comunità".