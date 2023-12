"Un tetto per i più sfortunati". L’impegno dei ’nostri’ giovani

Un cammino a grandi passi verso un appuntamento carico di significati. Nell’ottobre scorso ha preso avvio in diocesi il cammino di animazione e di sensibilizzazione in vista della Giornata mondiale missionaria dei ragazzi che si celebrerà a San Miniato domenica 14 gennaio. Molti i ragazzi che hanno partecipato nella chiesa parrocchiale di San Pierino a questa iniziativa, che intende sostenere bambini svantaggiati in tutto il mondo, senza distinzioni né particolarismi, attraverso il Fondo Universale di Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie, a cui i missionari possono accedere per opere a vantaggio dei più piccoli. Mediante questo percorso – spiega una nota – i ragazzi sono invitati a diventare protagonisti dell’azione missionaria della Chiesa, sostenendo spiritualmente i loro coetanei che vivono in terre lontane, in situazione di povertà o negazione dei diritti fondamentali.

Nell’incontro di ottobre era stato consegnato ai ragazzi un salvadanaio perché contribuissero concretamente a provvedere cibo, cure, istruzione e un tetto a questi bambini svantaggiati, offrendo loro, allo stesso tempo, la possibilità di conoscere Gesù e la sua Parola. Per l’animazione e la sensibilizzazione dei ragazzi nelle parrocchie è possibile contattare Suor Marie Jeanne, responsabile dell’ufficio missionario della diocesi di San Miniato al numero 339-4103254.