Un posto da assessore. Spunta l’ipotesi Gozzini nella giunta Giglioli bis

C’è ancora un assessore da trovare. E’ già passato più di un mese da quando Marino Gori, un anno dopo il suo insediamento, ha lasciato la giunta Giglioli per nuovi impegni professionali, restituendo al sindaco le deleghe al bilancio, società partecipate, personale e attività produttive. Deleghe importanti. In quali tempi arriverà il nuovo assessore? Quale profilo sta cercando Giglioli? Sarà necessario un rimpasto di giunta? "I tempi non saranno brevissimi", aveva annunciato il primo cittadino all’indomani delle dimissioni di Gori e ipotizzando "una nomina entro l’estate, diciamo per la fine di agosto", aveva detto. Nei giorni scorsi, alla festa dell’Unità, proprio nella serata dedicata all’incontro della giunta con la cittadinanza, fu la segretaria dell’unione comunale Pd a spiegare che il partito e la giunta erano impregnate in un percorso sinergico ed in un confronto per arrivare ad individuare il nuovo assessore. Anche per evitare che – come successo in passato – la giunta restasse per tutta la legislatura con un componente in meno. Da qualche giorno circolano alcune indiscrezioni da ambienti vicini al Pd, secondo le quali un nome "papabile" potrebbe essere quello di Giacomo Gozzini, avvocato, da sempre impegnato in politica e nell’associazionismo, già assessore alle attività produttive, turismo e polizia municipale, per due legislature con le amministrazioni di Vittorio Gabbanini, ex segretario Pd. E’ davvero il nome in corsa? A favore di Gozzini, ci sono sicuramente alcune aspetti: è giovane ma conosce molto bene la macchina comunale, le problematiche e le criticità del centro storico (dove abita, peraltro) che è il tema più delicato ormai da mesi, ha legami importanti con il mondo delle associazioni, sia sportive che culturali di tutto il territorio comunale, ha esperienza politica, ed è navigato dentro i Dem. Al momento è solo un’indiscrezione che abbiamo raccolto. E, probabilmente, non è neppure l’unico nome eventualmente al vaglio del sindaco. Intenzionato, forse, a ripartire dopo la pausa estiva, con la giunta al completo.

C. B.