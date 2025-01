Un mondo di fiabe per riflettere. La nuova rassegna di Ecofor. Il gran finale con Daniel Pennac

Le fiabe? Sono diventate grandi e, nella loro leggerezza, anche importanti. Ecco allora che la rassegna Ecofor fiabe (dal 10 al 15 febbraio) che lo scorso anno era inglobata nel cartellone Ecodays, da quest’anno diventa un programma ben definito sul solco degli Ecoincontri che stanno portando a Pontedera personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Ora Ecofor service ridà nuova voce al mondo delle fiabe per parlare di ambiente e di sostenibilità. "Due solo le coordinate che caratterizzano l’iniziativa – spiega Antonio Pasquinucci presidente di Ecofor service – Da una parte il coinvolgimento di territorio, istituzioni e associazioni. E dall’altra la voglia di muoverci un un perimetro più grande". Ecco quindi che Ecofor fiabe coinvolgerà non solo Pontedera, ma anche Ponsacco, Casciana Terme Lari e Calcinaia. "Vogliamo coinvolgere le nuove generazioni per creare un futuro migliore, per dirla con una frase che ben conosciamo – aggiunge Pasquinucci – Abbiamo la convinzione che creando un territorio più dinamico possiamo dar vita a un meccanismo virtuoso".

La rassegna porta la firma del direttore artistico Francesco Niccolini: "L’obiettivo è creare un ponte tra più persone possibile, dai bambini agli adulti, con chi ha ancora voglia di fare qualcosa per proteggere e ritardare la morte si questo pianeta. Perché non è vero che non si può fare niente". Ecco allora spettacoli, laboratori per bambini, incontri per adulti, attori, conversazioni e occasioni per riflettere sui problemi. E un gran finale con lo scrittore Daniel Pennac.

Entusiasta l’assessore di Pontedera Francesco Mori: "E’ un’opportunità per continuare a lavorare in una dimensione eco sistemica sul territorio coinvolgendo scuole, Comuni, cittadinanza e biblioteca comunale". Proprio quest’ultima, la bibliteca Gronchi, avrà un ruolo centrale in tutto il cartellone poiché a febbraio riproporrà il consueto Mese della fiaba come ha sottolineato Francesca Pepi. Soddisfatta anche Alessandra Dal Canto, assessore di Casciana Terme Lari: "Siamo convinti che l’azione che stiamo facendo è ottima: partire dai bambini per puntare anche alle famiglie". "Una bella opportunità per i ragazzi di andare a uno spettacolo, di ragionare attraverso il teatro", dice Chiara Calderani, assessore di Ponsacco. Infine il vice sindaco di Calcinaia Flavio Tani: "Mettendo in rete i Comuni è importante lavorare sull’ambiente. Spero che continueremo a lavorare così, senza colore politico, tutti insieme, perché l’ambiente non aspetta".