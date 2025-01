Un eco-compattatore da Conad. Riciclo plastica e spesa scontata

MONTOPOLI

Un eco-compattatore è stato installato all’esterno del supermercato Conad di via Basilicata all’Angelica di Montopoli. Iniziativa presa dal socio Conad Nord Ovest Giuseppe Napoli in collaborazione con Coripet. "Permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad", si legge in una nota. L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza della sindaca di Montopoli, Linda Vanni e del responsabile Coripet Toscana Loris Ferretti, del comandante dei carabinieri luogotenente Santo Faiella, del parroco don Udoji Onyekweli e di alcuni volontari della Misericordia.

"Ringraziamo Conad per l’attenzione verso la tematica ambientale – il commento della sindaca Linda Vanni – Riciclo, riuso e riduzione dei rifiuti sono alcune delle azioni sui cui si concentra il nostro impegno amministrativo". Le bottiglie conferite nell’eco-compattatore si trasformano in buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro. Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il Pet riciclata (rPet) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie. "Siamo lieti di annunciare l’installazione di questi eco-compattatori per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente – le parole di Giuseppe Napoli – Un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità Conad Sosteniamo il Futuro".