Un defibrillatore per il paese di Valtriano: "E’ il frutto del lavoro delle associazioni"

Un plauso del sindaco Lenzi all’associazionismo di Fauglia. Parole del primo cittadino che arrivano dopo che giorni scorsi è stato consegnato il defibrillatore e la teca da esterni acquistati con il ricavato del pranzo organizzato dalle associazioni e dalla Parrocchia di Fauglia,e con alcune sottoscrizioni volontarie per un totale di 1456 euro. "Il tutto ha avuto un costo di 1.357.86 euro,con il rimanente pagheremo il 50% del costo dei partecipanti al corso che organizzera`la Cri – si legge in una nota dell’associazione Agora –: il 26 gennaio verranno rilasciati i relativi attestati". L`operatrice Simona Tognocchi ha gestito con competenza le due giornate dimostrative già effettuate a Valtriano. Il defibrillatore verra` collocato nei prossimi giorni in piazza Primo Maggio di fianco alla Farmacia.