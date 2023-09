"Un comparto che è strategico per la Toscana"

Le istituzioni vicine al mondo imprenditoriale alle prova del più grande evento fieristico per il settore conciario. ll presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha visitato gli standdi a Lineapelle per confrontarsi sia con gli imprenditori sia con Michele Matteoli, presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e Roberto Lupi, vicepresidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce, sul presente e il futuro del settore. "È una grande soddisfazione vedere come la Toscana sia così ben rappresentata a una fiera strategica per cuoio e pelle chesono uno dei volani più importanti per l’economia della nostra regione - ha detto Mazzeo -. La nostra presenza qui, con il vescovo Giovanni Paccosi, è un segnale di vicinanza a un settore che con le sue 500 aziende e gli oltre 6000 addetti è uno dei principali cuori produttivi del nostro territorio. Insieme a Mazzeo erano presenti per Fucecchio il sindaco Alessio Spinelli, per Castelfranco il sindaco Gabriele Toti, per San Miniato il sindaco Simone Giglioli, la vice Elisa Montanelli e l’assessore Loredano Arzilli, per Santa Croce l’assessore a sviluppo economico Daniele Bocciardi e per Montopoli il sindaco Giovanni Capecchi e la vice Linda Vanni.

C. B.