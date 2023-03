Un aiuto a tutto tondo Servizi alle famiglie un nuovo sportello fra ascolto e soluzioni

di Luca Bongianni

PONTEDERA

Può capitare nel corso della vita di imbattersi in situazioni più o meno impreviste che generano stati di smarrimento e confusione. Avere qualcuno capace di poter essere subito presente, intercettare questi bisogni per poi provare a rispondere con competenza e professionalità è ciò che proveranno a fare la Misericordia Pontedera, la cooperativa Spes e il Patronato Acli con il nuovo servizio Punto Famiglia Valdera. Uno sportello di ascolto ed orientamento che verrà attivato dal 13 marzo nella sede della Misericordia in via Valtriani e che cercherà di dare risposte a bisogni di tutti tipi che una famiglia può avere. Di fatto si tratta di un servizio che esisteva già ma che adesso è stato rinforzato. Personale specializzato ed adeguatamente formato sarà quindi a disposizione di queste persone per accompagnarle nella risoluzione di problematiche familiari, aiutandole a trovare risposte nei servizi pubblici e privati del territorio.

Si va dai servizi tipici della Misericordia come consulenze familiari e personali piuttosto che sul tutore legale e amministratore di sostegno al supporto alla finanza familiare, o il centro prevenzione usura, il banco alimentare e poi i servizi di soccorso, assistenza e trasporto, oltre ai servizi funebri e di sepoltura. E poi si proverà a rispondere con i tipici servizi della Spes, dall’orientamento ai servizi all’infanzia fino ai servizi infermieristici o di fisioterapia domiciliare. A questi si aggiungono quindi i servizi del Patronato Acli, dalle consulenze fiscali (730, mod. unico, Imu, Isee) alle successioni, locazioni, colf e badanti e così via.

"Essendo sempre a contatto con le problematiche delle famiglie abbiamo deciso di riattivare questo servizio che si era interrotto con la pandemia" hanno detto il governatore della Misericordia, Matteo Leggerini, e il vicegovernatore Pierluigi Masi. "Con questa rete gestiamo già il progetto della Regione, Pronto Badante. Con una nuova conformazione cercheremo di rispondere a più bisogni possibile" spiega Michela Masetti, presidente Spes con i consiglieri Federica Ricci e Sergio Chiocchini. "Orientare le persone per semplificare i disagi, in questo caso con un occhio particolare alle famiglie con fragilità" la chiosa di Simone Fulghesu, direttore patronato Acli con Paolo Conforti e Paolo Amato.