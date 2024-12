Ultimo dell’anno Shade e Petit i super ospiti

Prende forma il palinsesto degli ospiti che saranno presenti al concerto del 31 dicembre a Pontedera. Shade e Petit sono i primi artisti annunciati da Radio Stop, la radio che organizzerà anche quest’anno l’evento del 31 dicembre sul piazzone. Un Count Down Party 2025 che sarà quindi molto molto giovane rispetto agli anni passati quando ad animare il Capodanno pontederese erano stati chiamati in coppia un artista per un pubblico più giovane ed uno per i più adulti.

Il programma sarà quello già visto nelle precedenti edizioni. Si parte alle 22.30 circa con l’animazione e la musica di Radio Stop che alternerà le ultime novità ai successoni di sempre. Si alterneranno cantanti ancora da svelare e alle 23.30 salirà sul palco Petit. Salvatore Moccia in arte Petit, è un rapper e cantante romano diventato noto al grande pubblico grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Tra i pezzi più famosi Mammamì e Tornerai. Quindi si attenderà l’arrivo della mezzanotte con il tradizionale brindisi sul palco. Seguirà da mezzanotte all’una il Radio Stop Party con Roberto Giannoni e Regina Miami che faranno ballare grandi e piccini. Intorno all’una di notte salirà sul palco Shade, rapper e cantautore torinese conosciuto per le sue hit, tra le più conosciute Bene ma non benissimo, La hit dell’estate, Irraggiungibile con Federica Carta ecc. Un concerto di circa 45 minuti che farà ballare la piazza che poi continuerà a cantare con l’animazione di Radio Stop fino alle tre di notte. Quest’anno – spiegano dall’organizzazione – non è stato semplice ingaggiare gli artisti sostanzialmente per due motivi. Per gli altissimi costi dei booking e per il fatto che i principali due concerti televisivi sono al sud, la Rai a Reggio Calabria e Mediaset a Catania e quindi è impossibile la staffetta come fatta negli anni precedenti. "Quello di Pontedera sarà uno dei Capodanni più giovani della Toscana – dice Roberto Giannoni di Radio Stop – siamo pronti a far ballare Pontedera per tutta la notte".