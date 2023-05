Ultimi lavori alla nuova strada nel Cencione, poi l’inaugurazione

Si va avanti con le ultime rifiniture. Ma intanto i pellegrini e i cittadini la percorrono abitualmente da qualche giorno. Ci vorrà anche un pochino di pazienza per la sistemazione finale: il 27 maggio alle 17,30 – lo annuncia il sindaco Simone Giglioli – sarà ufficialmente tagliato il nastro della ciclopista che unisce San Miniato a San Miniato Basso, una strada che di fatto un filo diretto tra la stazione ferroviaria e il centro storico. Cosa manca? Alcune alberature, la cartellonista, gli arredi. "Un luogo bellissimo – dice il sindaco –. Una realizzazionie a cui teniamo molto e che è una nuova arteria che porta direttamente alla porte del centro storico, unendo la città alla pianura". I lavori sono stati resi possibili dai fondi del ribatto d’asta della ciclopista dell’Arno:oltre 400mila euro che il Comune di San Miniato ha deciso di investire dotando il territorio di una realtà che si rivelerà sempre più strategica per il turismo, per gli amanti della passeggiate, per il pellegrini sempre più numerosi