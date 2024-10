Tuttocuoio, squadra a Milano per l’ultimo saluto a Carlotta

In merito a quanto apparso su alcune testate giornalistiche che seguono il Piacenza Calcio a proposito dell’ospitalità dei tifosi piacentini per la partita di domenica al Leporaia (9a giornata di Serie D) e per i quali non è prevista una tribuna a loro dedicata, Paola Coia (in foto), presidente del Tuttocuoio ha voluto chiarire: "Mi preme precisare che la società non ha la gestione dello stadio Leporaia, bensì una semplice deroga per disputare le gare interne di campionato. Nonostante questo mi occupo della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio e sono riuscita, grazie alla ditta di Angelo Dello Iacono, a realizzare un campo con manto erboso che è motivo di ammirazione da parte di molte altre realtà calcistiche. Mi scuso con il Piacenza calcio, con i suoi tifosi e con tutta la città di Piacenza, ma purtroppo Simone Giglioli, sindaco di di San Miniato, non ha a cuore né il Tuttocuoio né lo stadio Leporaia. Infatti non ha voluto provvedere ad installare la tribuna ospiti che, invece, con tanta premura aveva tolto dopo la retrocessione in Eccellenza. Ho letto quello che stanno scrivendo le testate giornalistiche di Piacenza e rinnovo le scuse per il disagio che vivranno i loro tifosi, che comunque attendiamo numerosi e che accoglieremo con sportività e amicizia". Domani lo staff tecnico e tutti i giocatori saranno presenti a Milano alla celebrazione di commemorazione di Carlotta, figlia della presidente e sorella maggiore di Lorenzo Fino, capitano della squadra, deceduta sabato scorso dopo una lunga malattia.