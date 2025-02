Tutti i guai del Cencione: "Lavori sulla frana in estate poi faremo l’ampliamento"

Quali prospettive ci sono per il parcheggio del Cencione, colpito da una frana che ha costretto il Comune a chiuderne la metà? Facciamo il punto con l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco.

Assessore a che punto siamo con le valutazioni sulla frana e sulla realizzazione degli interventi?

"Il primo lavoro sarà effettuato sulla parte superficiale del fronte. Un’operazione impossibile da realizzare in queste settimane: il terreno è troppo intriso di acqua, dobbiamo attendere l’estate".

Quante risorse richiederà?

"La prima stima che ho fatto, di circa un milione, è quella che andremo a spendere. Per effettuare le opere chiederemo un finanziamento alla Regione".

Il parcheggio attualmente chiuso, resterà tale fino al termine dei lavori?

"Sì, non c’è possibilità di riaprirlo, per ragioni di sicurezza. I lavori li faremo nella stagione estiva e poi lo riapriremo".

Quale l’intervento successivo?

"Sarà l’operazione di consolidamento del crinale e di messa in sicurezza generale, grazie al quale aumenteremo anche la capacità del parcheggio. Si tratta dell’operazione da 3milioni e 200mila euro che abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche".

Al momento però anche quest’opera è senza le risorse necessarie, giusto?

"Anche alla luce di quello che è successo è nostra intenzione accelerare sui tempi. Ma non si tratta di un proposito, ma bensì di un progetto concerto che quest’amministrazione realizzerà con certezza. Abbiamo il progetto, come noto, e lo presenteremo alla popolazione fra la fine del mese di marzo ed aprile per un primo confronto".

I guai del Cencione sono anche altri. Quando potrà riprendere a funzionare l’ascensore fermo da mesi a causa del danneggiamento dell’impianto di videosorveglianza?

"Abbiamo già fatto la determina e nelle prossime settimane la ditta procederà con la sistemazione. Ben prima di Pasqua avremo tutti e due gli ascensori in funzione. Anche per quanto riguarda i guasti elettrici causati dalla frana che hanno messo in difficoltà l’ascensore attivo, sono in via di soluzione proprio in queste ore".

Carlo Baroni