Turismo, nuove idee e tendenze. Stati generali sotto la Rocca: "Importante capire il mercato"

Il turismo. Motore strategico dell’economia del territorio, fra risultati consolidati, prospettive di crescita e nuove tendenze. Si parlerà di tutto questo, mercoledì dalle 9.30 nel convegno organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Fondazione Conservatorio Santa Chiara, in collaborazione con Regione, Comune, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e Toscana Aeroporti. "Questo importante appuntamento, ideato insieme alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara e aperto a tutti gli operatori – dice il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – ha l’obiettivo di analizzare e individuare, grazie al contributo dei massimi rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti del settore, le strategie presenti e future per la promozione e la valorizzazione turistica di Pisa e della sua provincia. In questo senso è indispensabile che imprese e operatori, insieme a enti e amministrazioni locali, svolgano un ruolo dinamico e propositivo".

"In un settore in continua evoluzione, come quello turistico, è importante creare piattaforme di dialogo per condividere idee, favorire la collaborazione e anticipare le esigenze di mercato", spiega il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini. "Nel nostro comune – aggiunge vicesindaco di San Miniato Azzurra Bonaccorsi – il turismo si coniuga con molte caratteristiche, tra arte, cultura ed enogastronomia ed è un tema fondamentale per il nostro territorio". L’iniziativa sarà un un vero focus a trecentosessanta gradi sul turismo del territorio, fortemente attrattivo per il turismo nazionale e internazionale. Nel corso dei lavori, fra gli altri, interverranno, il presidente delle Regione Giani, il presidente del consiglio regionale d Mazzeo e l’assessore Marras.