Turismo, bilanci e proiezioni. VolterraGusto fa il pieno di consensi: "Spalmare gli eventi tutto l’anno"

VolterraGusto? "Un successo oltre ogni aspettativa", per dirla con le parole del sindaco Giacomo Santi. Cala il sipario, con un risultato che parla di presenze davvero straordinarie, sulla kermesse che fa di Volterra la Capitale di cibo, cultura e divertimento.

"Una grande soddisfazione perché VolterraGusto, pur in attesa di alcuni dati ufficiali, ha raggiunto vette di visitatori capaci di superare i ponti estivi – commenta il sindaco, Giacomo Santi – una manifestazione che trova il suo successo nel fatto di essere capace di farsi caleidoscopio di tanti aspetti: dalla mostra mercato del tartufo e del paniere di prelibatezze della Valdicecina alle escursioni sino ai tanti eventi collaterali ma intrisi dell’essenza della kermesse, in una cornice ideale come quella di Volterra. E’ un evento inclusivo che conserva uno spirito semplicemente unico: la narrazione dei produttori, la scoperta di un prodotto tipico, anche di nicchia. E’ un vero e proprio viaggio, nei sapori e nella cultura della città".

Intanto l’assessora al turismo Ilaria Bacci svela i primi piani per la stagione turistica prossima ventura, con imperativi categorici: destagionalizzare, programmare entro fine anno il calendario eventi 2025, potenziare la promozione. "Parto dagli eventi del Natale – dice – siamo in contatto con Confesercenti per il maxi evento proposto per il 15 dicembre, in attesa dell’ok di una sponsorizzazione che consentirà di iniziare a lavorare subito su quella data. Per quanto riguarda il Comune, stiamo imbastendo un programma natalizio che inizierà il 30 novembre, con la Festa della Toscana, per planare all’Epifania". Invece, per quanto riguarda il focus sul calendario degli eventi per il 2025, l’assessora Bacci spiega che "entro fine anno, sarà pronto. E’ un’esigenza per il Comune, al contempo è una richiesta delle associazioni di categoria e non solo. Questo ha un significato importante, ossia pianificare in anticipo – riprende l’assessora Bacci – perché è fondamentale stilare il cartellone 2025 già alla fine di questo anno per attuare una strategia più incisiva a livello comunicativo e promozionale".

Come destagionalizzare? "Proponendo eventi o manifestazioni che non siano concentrati solamente nel boom della stagione estiva - risponde l’assessora Bacci - ed è decisamente questo l’obiettivo che stiamo portando avanti come amministrazione comunale. Inoltre sarà importante dare ancor più vigore all’ambito turistico, che possa fungere anche da veicolo a livello regionale per le iniziative che saranno programmate a Volterra, e alla App LiveVolterra, che ha già riscosso in pochi mesi tantissimi download. Ma dobbiamo farla conoscere in maniera ancor più capillare, a cittadini e a turisti".

Ilenia Pistolesi