Tumore al seno incontro sulle cure

L’associazione “Non più sola“ organizza per il 31 marzo alle 17.30 al teatro De Larderel di Pomarance, “Pomeriggio in rosa“, una tavola rotonda sull’approccio integrato nella cura del tumore al seno, con focus sul benessere fisico, psicologico e sessuale. L’evento è preceduto alle 16 da una camminata con ritrovo fissato ai giardini di via Garibaldi. L’evento, gratuito, è aperto a tutti. Alle 18.30, è infine in programma un buffet con l’associazione “Le Amiche di Mafalda“, che si occupa di violenza di genere.